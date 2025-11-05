À peine installé, le Collège multidisciplinaire des médecins assermentés a entamé, ce mercredi 5 nombre 2025, sa mission d’évaluation d’aptitudes physique et mentale des candidats à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

Les candidats ayant déjà déposé leur dossier de candidature à la Cour suprême ont commencé à se soumettre aux examens médicaux requis. Ces examens visent à vérifier leurs aptitudes physique et mentale, conformément aux dispositions du nouveau Code électoral.

Pour rappel, le collège médical, composé de spécialistes assermentés, a été officiellement installé ce mardi 4 novembre avec à sa tête, le professeur Hassane Bah médecins légiste qui d’ailleurs a assuré que le travail se ferait « en toute conscience » et dans le respect des « règles éthiques et déontologiques, conformément au serment d’Hippocrate ».

La procédure médicale est une étape obligatoire du processus de validation des candidatures à la magistrature suprême. Elle constitue une garantie de l’aptitude des postulants à exercer une fonction aussi exigeante. Les résultats des examens permettront à la Cour suprême de statuer sur la recevabilité définitive des candidatures.