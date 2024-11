Le procès contre Ahmed Kanté, ancien ministre des Mines et de la Géologie et actuellement administrateur général de l’entreprise AGB2A-GIC, a connu un nouveau développement ce lundi 4 novembre 2024, au tribunal de première instance de Kaloum.

L’ex-ministre et ses deux coaccusés, Claude Lorcy et Philippe Roger, sont jugés pour des faits d’abus de confiance et de concurrence déloyale, à la suite d’une plainte déposée par la société African Bauxite Corporation (ABC), représentée par le Russe Alexander Zotov. Cette dernière accuse les prévenus d’avoir détourné la somme de 10 millions de dollars, en violation des lois guinéennes.

À l’ouverture de l’audience, la parole a été donnée à Maître Mohamed Alkhaly Touré, avocat de la partie civile, qui a présenté une série de documents censés prouver l’existence légale de la société ABC sur le territoire guinéen. Selon lui, les documents démontraient que l’entreprise avait signé des contrats avec des partenaires locaux et avait réalisé plusieurs activités sur le terrain, en contradiction avec les affirmations du prévenu Ahmed Kanté, qui avait soutenu que la société ABC n’était pas inscrite au cadastre minier guinéen.

Cependant, Ahmed Kanté a vivement réagi, rejetant les pièces produites par la défense de la partie civile. « Tous ces documents ne nous mènent nulle part. Vous êtes en train de faire diversion. Ne trompez pas le tribunal avec ces éléments sans valeur. La société ABC est fictive et n’a rien réalisé sur le terrain », a-t-il affirmé avec véhémence à la barre. Selon lui, le tribunal devrait se concentrer sur des éléments concrets et non sur des documents qu’il juge inutiles.

L’avocat de la partie civile, Maître Mohamed Alkhaly Touré, a alors insisté sur l’importance de ces documents pour établir la véracité des accusations. Il a également demandé au tribunal d’ordonner la saisie conservatoire des biens des prévenus, soulignant que les montants colossaux engagés dans cette affaire justifiaient une telle mesure. « Nous avons présenté des preuves irréfutables. Ce sont des milliards qui ont été investis. Il est impératif que le tribunal ordonne cette saisie pour préserver les intérêts de la société ABC », a-t-il déclaré.

De son côté, le ministère public a laissé la décision au tribunal concernant la demande de saisie conservatoire, tout en soulignant qu’il n’était pas convaincu de son opportunité. En ce qui concerne la demande de transport judiciaire, formulée par la défense pour visiter les lieux en question, le ministère public a estimé que cette mesure n’était pas indispensable à l’instruction du dossier.

La défense, pour sa part, a maintenu sa position en faveur du transport judiciaire, qu’elle considère comme un moyen de faire toute la lumière sur l’affaire. Elle a également réitéré sa demande de rejet de la saisie conservatoire, qu’elle juge comme une tentative de diversion.

Après délibération, le tribunal a décidé de rejeter les deux demandes, tant celle du transport judiciaire que celle de la saisie conservatoire des biens. Le tribunal a ordonné l’audition de la partie civile dans les jours à venir et a renvoyé l’affaire au 2 décembre 2024 pour la suite des débats.

Ce procès, qui met en lumière des accusations graves d’abus de confiance et de mauvaise gestion dans le secteur minier en Guinée, continue de captiver l’attention du public et des observateurs.