Jusque-là chargé de la cellule de communication de l’UFDG, Ousmane Gaoual Diallo est nommé ministre de l’Urbanisme, de Habitat et de l’Aménagement du territoire, ce jeudi 04 novembre 2021. C’est lui qui conduira désormais les destinées du ministère de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire. Depuis sa sortie de prison en juillet dernier, l’ancien député uninominal de Gaoual est resté loin son parti, l’UFDG. Après sa nomination, Ousmane Gaoual Diallo, à travers son compte Facebook, livre ses sentiments.

Lisez….

Je voudrais saisir l’occasion de ma nomination à la tête du Ministère de l’Habitat, de la Ville et de l’Aménagement du Territoire au compte du gouvernement de transition pour remercier Monsieur le Président de la République,

Président de la transition le Colonel Mamadi Doumbouya, le Premier ministre Chef du gouvernement Monsieur Mohamed Béavogui et Allah le Tout-Puissant pour le choix de ma modeste personne en vue de prendre part au projet de renouveau national enclenché par le CNRD et tant ambitionné par les Guinéens de tout bord comme de tous les horizons.

Puisse le Très-Haut éclairer mon chemin, notre chemin à tous et écarter tout obstacle dans la mise en œuvre effective de notre feuille de route pour une transition réussie devant déboucher sur l’organisation d’élections générales crédibles et consensuelles.

Le peuple de Guinée est de plus en plus impatient de voir se concrétiser le changement. Chaque jour il attend de nouvelles preuves de l’engagement collectif auquel le Chef de l’Etat si républicain qu’il est, nous exhorte.

Pour ma part, je puis vous assurer de ma disponibilité à jouer pleinement ma partition dans le processus enclenché qui exige du gouvernement la plus grande exemplarité et des mandants la pleine solidarité pour jeter enfin les bases d’un avenir commun et radieux.

Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens.