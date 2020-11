Depuis quelques jours une information circule relative au dépôt d’un recours à la Cour Constitution par l’Ufdg pour l’annulation du vote de la Haute-Guinée. Au cours d’une conférence de presse ce jeudi, l’alliance nationale pour l’alternance démocratique a apporté un démenti à cette information qui selon elle, n’a rien à voir avec le parti de Cellou Dalein Diallo.

«Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites depuis que nous avons présenté notre rapport électoral ,C’est pour cela qu’il est important de ne pas prêté attention à ce que dit le RPG tous les temps parce qu’ils sont dans la dérision .

Ils ont dit que dans notre requête, on a demandé l’annulation des votes de la région de Kankan , cela ne fait pas partie de nos demandes. Ce que nous avons demandé, c’est de mettre fin à la fraude. La fraude a eu lieu à quel endroit ? À partir des CACV. Donc, c’est les procès verbaux des CACV dont on a demandé l’annulation et la reprise du vote à partir des procès verbaux réels exprimés. Mais, le RPG voit en cela, une source pour tromper l’opinion», a fustigé Ousmane Gaoual Diallo chargé de la communication du dit parti.

Plus loin, l’ancien député pointe du doigt au comportement des magistrats guinéens .

Ousmane Gaoual Diallo affirme qu’ils sont les seuls responsables des tueries post-électorales.

« Les magistrats qui ont présidé les CAVC sont les premiers responsables des assassinats des enfants à l’occasion des manifestations, parceque c’est eux qui falsifient la vérité. »

Le deuxième responsable à ce niveau, selon lui, » c’est la CENI. Il faudrait que les magistrats guinéens, déployés dans les 38 circonscriptions en Guinée et le président de la CENI considèrent qu’ils sont à l’origine les assassinats des jeunes guinéens qui sortent exprimés leur mécontentement par rapport aux résultats qu’ils donnent. C’est eux les exécutants, c’est eux qui tuent les enfants dans les quartiers », a-t-il soutenu.

« Nous voulons rappeler également que la situation de notre pays exige de la cour constitutionnelle et de chaque guinéen d’aller rechercher la vérité parce que la Guinée est au bord du précipice, personne n’acceptera une vérité indifférente de celle exprimée par les guinéens dans les urnes. S’il ya demain des drames dans ce pays, quelque soit la situation dramatique qui touchera notre pays, Monsieur Cissé de la CENI et les magistrats dont les noms et prénoms sont connus porteront l’entière responsabilité des dérives dans notre pays », conclu Ousmane Gaoual.