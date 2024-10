À l’occasion des célébrations du 66e anniversaire de l’indépendance de la Guinée, Moudjitaba Barry, Directeur général adjoint du stade Général Lansana Conté de Nongo, a fait le point sur l’avancement des travaux de rénovation du stade et a annoncé son ouverture pour le début de l’année 2025. Cette annonce est très attendue, tant par les amateurs de football guinéens que par la Fédération guinéenne de football (FGF), qui souhaite voir le stade enfin opérationnel pour accueillir des matchs nationaux et internationaux.

Dans une déclaration faite lors de cet événement, Moudjitaba Barry a réagi aux critiques concernant le retard des travaux, en expliquant les raisons de ce délai : « Les critiques nous arrangent vraiment, parce que mon rêve est de faire homologuer ce stade, remis à la Guinée depuis 2011, mais qui n’a jamais été homologué. Aujourd’hui, certains critiquent, mais c’est parce que nous sommes en chantier. Le gazon a été totalement déterré, et les travaux de génie civil ne peuvent pas être effectués pendant la saison des pluies.»

Le DGA a exprimé son optimisme quant à la réouverture du stade début 2025 : « Nous sommes confiants que, par la grâce de Dieu et la volonté du chef de l’État, ce stade sera rouvert au début de l’année prochaine », a-t-il annoncé.

Il a également insisté sur les contraintes liées aux intempéries : « Avec les fortes pluies qui s’abattent sur Conakry, tout ce qui relève du génie civil doit attendre. Toutefois, les commandes sont prêtes et, la semaine dernière, nous avons déjà reçu plus de cinq conteneurs d’équipements. À partir du mois prochain, nous allons redémarrer les travaux. La Fédération nous a recommandé d’opter pour du gazon naturel, afin d’éviter les mêmes problèmes à l’avenir. Ce n’est pas une réponse aux détracteurs, ils sont dans leur droit de critiquer, mais le peuple a besoin d’un stade, et il est frustrant de voir notre équipe jouer à l’étranger », a-t-il ajouté.