Les négociations tripartites (gouvernement, patronat et syndicat) sur la revalorisation salariale des travailleurs guinéens se sont poursuivies, ce jeudi 5 octobre 2023 à Conakry. Au terme de la rencontre, le mouvement syndical guinéen exprime sa déception.

Selon Abdoulaye Barry, président de la commission des négociations, en dépit de la bonne foi du mouvement syndical, le gouvernement reste campé sur sa proposition d’augmentation de 20% de salaire pour les travailleurs.

«Nous sortons aujourd’hui très déçus, parce que le gouvernement est resté sur les 20%. Toute la journée nous sommes là. Nous avons montré toutes nos forces pour que le gouvernement puisse bouger autour de la table. Mais ils n’ont pas accepté de bouger sur les 20%. Et au finish, nous avons demandé de suspendre ce point afin qu’on puisse avancer sur le second point qui concerne une augmentation de salaire pour les travailleurs du secteur privé à hauteur de 70%», a confié Abdoulaye Barry.

Depuis deux mois, les discussions entre le gouvernement, le syndicat et le patronat tournent autour du premier point qui concerne l’augmentation de la valeur monétaire du point d’indice pour les fonctionnaires et pour les retraités à hauteur de 100%. Ce point n’ayant pas fait de consensus, le mouvement syndical a proposé au gouvernement de passer au second point qui concerne le secteur privé. « Mais j’avoue que là-bas aussi nous avons été choqués », regrette le syndicaliste.

Le mouvement syndical dénonce un manque de volonté du patronat guinéen de prendre au sérieux les travailleurs du secteur privé. C’est pourquoi, le syndicat appelle l’ensemble des travailleurs à une assemblée générale, le 10 octobre prochain à la Bourse du travail.

«Depuis le 20 avril, on a déposé une plateforme revendicative. Si le patronat nous dit qu’il faut qu’ils se concertent, ça veut dire que le patronat guinéen ne prend pas les travailleurs du secteur privé au sérieux. C’est pour cela que nous lançons encore un appel à l’endroit des travailleurs du secteur public, privé, mixte, à venir massivement à l’assemblée générale du mardi [10 octobre] à la Bourse du travail. Il faut que les travailleurs de la Guinée puissent se donner la main pour revenir à de bons sentiments pour avoir de meilleures conditions de vie et de travail», a lancé Abdoulaye Barry.