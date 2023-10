Le procureur du TPI de Kankan a ordonné, ce mercredi 4 octobre 2023, l’ouverture d’une enquête concernant la mort du vice-recteur chargé des études de l’Université Julius Nyéréré.

Dr Fanta Moussa Kourouma a rendu l’âme dans la nuit du samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre 2023 alors qu’il était en cours d’évacuation pour Bamako, après avoir subi une intervention chirurgicale à l’hôpital régional de Kankan.

Des acteurs de la société civile accusent l’administration hospitalière de Kankan notamment le service de la chirurgie d’avoir laissé le Dr Fanta Moussa Kourouma aux mains des médecins « incompétents » et « sous-équipés » pour son intervention chirurgicale.

Des accusations rejetées en bloc par le directeur de l’hôpital, Dr Fremba Camara, contacté par le correspondant régional de Guinee360.com.

Selon lui, le décès du vice-recteur s’explique par le fait qu’il ait piqué une crise d’allergie après qu’on lui avait administré de l’anesthésie.

Saisi de cette affaire, le procureur de la république près le Tribunal de première instance de Kankan a, pour sa part, fait une communication sur ce sujet. Dans sa déclaration, le procureur Daouda Diomandé affirme avoir reçu une plainte du coordinateur régional de la société civile. « Dès que la plainte est arrivée, nous l’avons immédiatement transmis à la Brigade de recherche de Kankan pour des fins d’enquêtes. Suite à cette saisine, nous avons instruit aux officiers de police judiciaire d’ouvrir une enquête en flagrance pour situer les responsabilités et éclairer la religion des populations autour de la mort de ce monsieur ».

Poursuivant, le chef du parquet a indiqué que « la brigade de recherche doit entendre dans les jours suivants, les parents de la victime, la société civile qui a porté plainte, et bien évidemment ceux qui sont mis en cause et suspectés dans cette affaire ».

De notre correspondant régional, Mamoudou Aimé Césaire Condé