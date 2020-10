La session ordinaire de la neuvième législature à repris ce lundi 5 octobre 2020. A l’ouverture, le président de l’Assemblée nationale a mis l’accent sur les discours de campagnes des candidats en compétition.

Certains candidats à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain sont à l’intérieur du pays où chacun cherche à convaincre l’électorat. Déjà, des militants de certains partis en lice et leurs présidents même se livrent à des propos pourtant interdits.

A cet effet, l’Assemblée nationale a annoncé des mesures ce jour:

« Les discours de haine, d’appel à la violence sont intolérables. J’exhorte à la lucidité et à la responsabilité des uns et des autres pour préserver la paix et la quiétude sociale en Guinée. La rhétorique politique peut être aussi dangereuse pour les masses que des armes de destruction massive. J’appelle le peuple guinéen à rester sourd à l’irrédentisme ethnique, à la division, au régionalisme et autres appartenances claniques, car la Guinée doit rester une et indivisible. La classe politique aujourd’hui doit être à tous égards la référence de bonne conduite et de source d’inspiration non seulement pour les jeunes mais également pour les générations futures. C’est pourquoi, à l’approche des échéances électorales du 18 octobre 2020, je fais appel à chaque Guinéen de non seulement participer aux élections, mais également de promouvoir la tolérance, les valeurs de démocratie, de loyauté et de respect, de l’honneur et de l’opinion des autres », a invité le président du parlement guinéen, honorable Amadou Damaro Camara.