Travaux d’urgence à Wanindara : la circulation fermée pour 13 jours sur le tronçon T5-T6

La circulation est temporairement fermée sur une partie du tronçon T5-T6, à Wanindara, pour une durée de treize jours à compter de ce vendredi 4 septembre 2026. La mesure concerne la voie dans le sens T6-T5 et fait suite à des travaux d’urgence engagés dans la zone.

Selon l’Agence de gestion des routes (AGEROUTE), cette intervention vise à traiter les dégradations constatées sur la chaussée. Dans un communiqué, l’agence précise que « ces travaux portent sur le traitement des dégradations en béton armé constatées au niveau de la chaussée ».

Dans le sens T6-T5, le côté droit de la chaussée est ainsi temporairement neutralisé afin de permettre l’exécution des travaux dans des conditions de sécurité.

« Les travaux en cours de réalisation sont prévus pour une durée de treize (13) jours, à compter du vendredi 4 septembre 2026 », précise l’AGEROUTE.

Pendant la durée des travaux, les usagers sont invités à la prudence et au respect de la signalisation ainsi que des consignes des équipes mobilisées sur le site.