Ce jeudi 5 septembre 2024 marque le troisième anniversaire de la prise de pouvoir par le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD). À cette occasion, les Forces vives de Guinée ont lancé un appel à une manifestation pacifique dans le grand Conakry pour protester contre ce qu’elles qualifient de dérives de la junte. Toutefois, nos constats sur le terrain révèlent que, pour l’instant, la situation semble relativement calme, avec des citoyens qui vaquent librement à leurs activités quotidiennes.

Malgré les appels à la protestation, l’axe Kagbelen-T5, habituellement un point chaud lors des manifestations, ne montre aucun signe de mobilisation. Les étals des petits commerces sont ouverts, les taxis et motos-taxis circulent sans encombre, sous une légère pluie, typique du mois de septembre. Cette averse, quoique modérée, semble avoir contribué à limiter les mouvements dans certaines zones, réduisant ainsi l’affluence sur les grandes artères de Conakry.

Forte présence des forces de sécurité

Lors de notre passage à plusieurs points stratégiques de la ville, nous avons observé une présence des forces de défense et de sécurité. À des endroits comme la T5, Sonfonia rails, T8, la Cimenterie, et T10, des unités de l’armée, de la gendarmerie et de la police étaient postées en nombre. Ces zones, souvent qualifiées de “chaudes” en raison des précédents mouvements de troubles, sont surveillées, bien que la situation semble pour l’instant calme.

Contrairement aux manifestations antérieures, marquées par des barricades et des accrochages sporadiques, aucune perturbation de cette ampleur n’a été constatée jusqu’à présent. Les citoyens semblent plutôt focalisés sur leurs occupations quotidiennes, créant une ambiance presque ordinaire malgré l’appel à la mobilisation.