Ce mardi 5 septembre 2023 jour de manifestation des Forces vives de Guinée (FVG), les forces de défense et de sécurité sont déployés sur tous les ronds-points de l’axe Kagbelen -T6. Un accrochage a eu lieu avec les manifestations à la T8.

Des accrochages sporadiques ont occasionné l’interruption momentanée de la circulation au niveau de la transversale numéro 8. L’armée est intervenue sitôt pour rétablir l’ordre. En ce moment, des équipes de la gendarmerie et de la police sont venues en renfort. Les forces de défense et sécurité occupent tous les points chauds de la zone.

En dehors de cet endroit, les citoyens vaquent librement à leurs activités quotidiennes à Kagbelen, Cimenterie, Sonfonia (T7 et Rails) jusqu’à la T6. Toutefois, les magasins et les commerces sont fermés et la circulation est moins dense.

Situation tendue à Wanindara

Après un début de matinée très calme, la situation a pris une autre tournure à Wanindara un autre quartier de la commune de Ratoma en haute banlieue de Conakry. La circulation a été momentanément perturbée aux environs de (10h45), entre T5 et Cité Enco5.

Un groupe de jeunes favorables à la manifestation des forces vives est sortie pour bloquer la circulation. Ils ont été vite dispersés à l’aide de gaz lacrymogènes.

La situation a créé la panique chez les citoyens. Les véhicules qui tentaient de traverser la zone ont été contraint de rebrousser chemin. Mais au moment où nous mettons en ligne cet article, la circulation est rétablie.

Depuis la nuit dernière, les agents de sécurité composés de la police et de la gendarmerie sont postés au niveau de chaque carrefour qui mène dans le quartier.

Pour le moment, la situation semble être sous contrôle. Cependant, il faut rappeler que les manifestations sont interdites par les autorités de la transition. Ainsi, il y a toujours eu des morts, à chaque fois que les Forces vives ont bravé cette interdiction.

A travers un communiqué, les Forces vives ont annoncé la mort de deux personnes tuées par balles.