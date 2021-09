Depuis les réseaux sociaux et le bouche à oreilles, on fait savoir que Mamady Doumbouya du Groupement des forces spéciales ont arrêté Alpha Condé. La psychose s’est emparée des citoyens de Labé.

Le marché centrale, les stations service, les banques, les magasins, boutiques et même les cours des concessions sont restées fermées. Jusqu’à 14 h certaines rues du centre ville étaient désertes mais à 15h les mouvements ont repris petit à petit et là d’un seul coup des regroupements ont eu lieu un peu partout. Ces citoyens criaient et manifestaient leur joie même si au fond beaucoup d’entre eux ne savaient quelle était vraiment la réalité. D’autres escandaient des paroles comme « ko honbo moni» qui signifie qui est fâché.

À l’heure où on faisait le constat les différents points de rencontre habituels des manifestants comme le rond-point HOGGO M’BOURO, le rond-point Tinkisso et le stade régional était rempli de monde qui criait victoire.

Tiguidanké Diallo correspondante de Guinée360 à Labé