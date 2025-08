La Haute Autorité de la Communication (HAC) de Guinée a réaffirmé, à travers un communiqué publié à l’issue d’une rencontre tenue le vendredi 4 août 2025, l’interdiction faite aux Web TV ainsi qu’aux journalistes non détenteurs de la carte professionnelle de presse de couvrir les manifestations publiques et les événements officiels dans le pays.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du Syndicat des professionnels de la presse de Guinée, a réuni les responsables de l’Union nationale des télévisions Web du pays. Elle visait à examiner les doléances exprimées par les promoteurs de Web TV à la suite des restrictions imposées par la HAC.

Selon l’institution de régulation, les Web TV — qualifiées de chaînes diffusant exclusivement sur Internet — ne bénéficient pas, en l’état actuel, de la reconnaissance légale leur permettant de couvrir les événements officiels. Le président de la HAC a précisé que ces entités doivent se conformer aux mêmes exigences que les télévisions classiques, notamment l’enregistrement au registre du commerce, l’immatriculation fiscale et l’obtention d’une autorisation délivrée par une autorité compétente.

Tout en reconnaissant que certains promoteurs de Web TV emploient des journalistes répondant aux critères définis par la loi, la HAC reste ferme sur l’application de ses circulaires. « Les notes interdisant aux Web TV et aux journalistes non détenteurs de la carte de presse de couvrir les manifestations publiques et les événements officiels demeurent valables », insiste le communiqué. L’instance a également mis en garde contre toute violation de ces dispositions.

En réponse, les promoteurs de Web TV ont assuré qu’ils respecteront l’interdiction édictée. Ils ont toutefois recommandé que la prochaine loi sur la presse intègre les réalités des nouveaux médias et prenne en compte leur existence croissante dans le paysage médiatique national.

Ce rappel à l’ordre de la HAC intervient dans un contexte de mutation du secteur médiatique, marqué par l’émergence des plateformes numériques qui redéfinissent les pratiques journalistiques, souvent en dehors du cadre légal existant.