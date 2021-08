C’est une longue histoire d’amour qui prend fin. Une aventure entre deux parties qui étaient presque devenues indissociables. Lionel Messi et le Barça, c’est désormais terminé a annoncé le club, jeudi 5 août 2021.

En fin de contrat fin juin et libre de s’engager avec un club depuis le 1er janvier, les deux parties n’ont pas réussi à prolonger l’aventure.

Le communiqué

« Bien qu’un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi et que les deux parties aient clairement l’intention de signer un nouveau contrat aujourd’hui, il n’a pas pu être officialisé en raison d’obstacles économiques et structurels (règlement de la Liga espagnole). Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne continuera pas à être lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que, finalement, il ne soit pas possible de répondre aux souhaits du joueur et du club. Le Barça tient à remercier le joueur pour sa contribution à l’institution et lui souhaite le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle »; a écrit le club dans un communiqué.

En août 2020, Lionel Messi avait exprimé son souhait de quitter la Catalogne, mais s’était finalement ravisé après un petit feuilleton. Ce n’était donc que partie remise. L’emblématique N.10 du Barça quitte l’unique club de sa carrière professionnelle, qu’il avait rejoint en venant directement d’Argentine, en 2001, à l’âge de 13 ans. Sa prochaine destination n’est pas encore connue.

Un palmarès démentiel

Avec Barcelone, Lionel Messi a tout connu. Ses débuts professionnels en Liga à seulement 17 ans, en octobre 2004, contre l’autre club de la ville, l’Espanyol. Sa première en Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk quelques semaines plus tard. Puis son premier but en 2005 contre Albacete. Depuis, il en a inscrit 672 au total en 778 matchs officiels sous les couleurs catalanes.

La Pulga et Barcelone, c’est notamment dix championnats d’Espagne, quatre Ligues des champions et sept Coupes du Roi dont une dernière cette année, le seul trophée barcelonais de la saison. Il y a également conquis six Ballons d’Or, un record historique.

Des humiliations en cascade

Lionel Messi quitte le Barça au terme d’une saison difficile, conclue par une seule Coupe du Roi. Les Catalans n’ont plus remporté de trophée majeur depuis la Liga 2019.

Surtout, la sixième Ligue des champions se fait attendre depuis la dernière remportée en 2015. Les désillusions, ou plutôt les humiliations, se sont succédées ces dernières années. D’abord le 4-0 contre Liverpool en demi-finales retour en 2019 alors que le Barça avait remporté la manche aller 3-0. Puis l’écrasant 8-2 infligé par le Bayern Munich en quarts de finale, lors du Final 8 organisé à Lisbonne en août 2020. Enfin, la défaite sévère imposée par le PSG (4-1) au Camp Nou en huitièmes de finale aller, en février 2021.

À 34 ans, Lionel Messi va désormais découvrir un nouveau challenge, loin du confort du FC Barcelone, devenu sa maison depuis vingt ans.

