Le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gaoual Diallo, a réitéré sa volonté de participer au futur congrès du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), dirigé par Cellou Dalein Diallo. Bien qu’exclu du parti, il affirme avec fermeté que le congrès pour élire les dirigeants de ce parti ne se fera pas sans lui.

« Il est légitime pour M. Cellou Dalein Diallo de prétendre qu’il peut encore diriger le parti, mais le même droit qui lui est reconnu par les textes doit être reconnu à tout un chacun d’entre nous. Ce que je demande, c’est d’aller au congrès. Comme c’est l’instance qui doit prendre la décision, qu’on se soumette à cet exercice-là en interne. Je ne demande pas autre chose, je dis simplement que je suis candidat et je vais gagner. Si on veut le savoir, allons-y au congrès. Parce que c’est plus simple de questionner les responsables et militants que de s’arc-bouter derrière en disant tel est exclu ou non. C’est une fuite en avant », a déclaré Ousmane Gaoual Diallo.

Il affirme que tous les actes posés par Cellou Dalein Diallo depuis le 31 décembre 2020 sont nuls et de nul effet, étant donné que le mandat de celui-ci a expiré depuis cette date. « Quand vous perdez votre mandat, vous n’avez plus la légitimité ni la légalité pour agir au nom du précédent mandat. C’est un principe démocratique de base. Ce n’est pas parce que vous êtes président de fait que vous pouvez continuer à poser des actes. Si on fait le parallèle avec le Sénégal, ils ont tout fait pour que l’élection intervienne avant la fin du mandat légal du président parce que sinon, ça allait pousser le pays vers une transition. »

Ousmane Gaoual Diallo souligne qu’à l’heure actuelle, l’UFDG devrait déjà être en transition. Selon lui, les textes du parti stipulent que lorsque le président du parti est absent pendant plus de six mois (comme c’est le cas pour Cellou Dalein Diallo, Ndlr), il doit désigner un intérimaire qui organise des élections dans les six mois suivant son intérim. « Mais tout ça n’est pas observé. Je ferai une communication spécifique sur ça dans les prochains jours. Mais ce qui est clair, nous sommes confiants, nous travaillons et nous sommes convaincus que le congrès va statuer en notre faveur. Et il n’y aura pas de congrès sans nous. S’ils organisent un congrès [sans nous], on le fera aussi. De ce point de vue, nous n’avons aucun problème. Le CERAG travaille sereinement. Ils ont leur club de campagne, nous avons le nôtre, on espère qu’il y aura un vote transparent dans des urnes. Il n’y a que 1000 électeurs, et on fera ça au Palais du Peuple, insha Allah », a expliqué Ousmane Gaoual Diallo ce vendredi 5 juillet 2024 lors d’une conférence de presse.

La position d’Ousmane Gaoual Diallo met en lumière les tensions internes au sein de l’UFDG et laisse présager une bataille acharnée pour le contrôle du parti lors du prochain congrès.