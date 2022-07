Intégra à travers l’ITC a procédé à la remise du chèque symbolique de 500 000 Euros ce lundi 4 juillet 2022, à Conakry. Il s’agit du Fonds de subvention SOUTRA, répartis entre 65 jeunes et 40 groupement et coopératives évoluant dans divers secteurs d’activités en Guinée.

Selon Claire BURGIO gestionnaire du programme INTEGRA-ITC « le Centre du commerce international (ITC) est une agence de coopération économique conjointe des Nations unies et de l’Organisation mondiale du commerce en charge de la promotion durable du commerce et en particulier des exportations des pays en développement et économies en transition. L’ITC a pour vocation véritable d’accompagner le secteur privé dans les pays en développement, dans la mise en niveau des capacités d’offres de leurs micro, petites et moyennes entreprises (PME), afin de pouvoir répondre de manière efficace aux exigences des achats régionaux et c’est pour une compétitivité durable.»

Ce programme a été financé par l’Union Européenne (UE) et vise la promotion des activités économiques et d’emplois durables en faveur des jeunes. Il permet également l’amélioration de leur employabilité à travers des formations qualifiantes et au développement des compétences générales et entrepreneuriales.

Le concours dont la remise officielle du chèque symbolique s’effectue aujourd’hui a été organisé le 12 mai 2022. Au rendez-vous, pour les 65 places, 400 candidatures ont été enregistrées mais seulement 80 ont été présélectionnées. Ces jeunes et 40 autres groupements / coopératives bénéfices d’une subvention non remboursable.

«Concernant le fonds de subvention SOUTRA, qui est une subvention non remboursable,… une enveloppe de 200 mille Euros a été allouée à 40 groupement/coopératives ce qu’on appelle primo-bénéficiaires en transformation agricole, qui on chacun reçu respectivement une enveloppe de 2 700 euros et 9 000 euros, puis 300 mille euros, une enveloppe qui a été allouée à 65 jeunes lauréats (certains présents dans cette salle), qui recevront une enveloppe chacun de 3 500 euros. Et, on à couvert différents secteurs d’activités. Le fonds de développement industriel et de PME (FODIP), a été mise à contribution et nous avons eu une étroite collaboration pour la gestion et le décaissement de ce Fonds.

Il y a eu un processus de sélection, de pitching des projets présentés par les jeunes guinéens, qui ont été sélectionnés à travers plusieurs étapes de sélection, de round et qui vont bénéficiers d’un appui ITC, dans le cadre de ce programme INTEGRA», a ajouté madame BURGIO Claire gestionnaire du programme Intégra-ITC.

Ministre du commerce, de l’industrie et des PME Dr Bernard Goumou a félicité les heureux récipiendaires et a magnifié les rapports entre l’Union Européenne et Conakry. Pour lui, cet appui aux jeunes entrepreneurs guinéens, traduit l’intérêt tout particulier que l’Union Européenne accorde à travers l’agence d’exécution, du programme Intégra-ITC, au développement du secteur privé dans le pays, par la promotion de l’entrepreneuriat jeunes.

«L’ITC (Centre du commerce international) entretient un partenariat dynamique, de longue date avec le ministère du commence , de l’industrie et des petites et moyennes entreprises sur plusieurs volets liés au développement socio-économique de la Guinée», rappelle le ministre.

Fonds SOUTRA, une arme efficace contre la migration irrégulière

«SOUTRA dans nos dialectes signifie assistance, aide mais surtout protection», a souligné madame Diallo Zenab Condé point focal du programme Intégra-ITC au ministère du commerce.

Ce programme Intégra-ITC combine la formation et l’assistance financière avec une subvention non remboursable pour faciliter l’intégration socio-économique des jeunes. Grâce au soutien des jeunes entrepreneurs, dans l’élargissement de leurs activités et favoriser l’auto-emploi, ce sont des milliers de jeunes qui sont susceptibles de renoncer à risquer leurs vie dans le désert et la Méditerranée.

Marie GUILAVOGUI présidente du groupement Langnyi plus, exprime toute sa gratitude à ce programme qui a permis à son groupement de développer leur commerce et accroître leur revenu. Elle a aussi inviter les jeunes à suivre le programme Intégra-ITC au lieu de se tourner vers la migration clandestine.

« Je suis contente d’être là. Intégra nous a aidé, a fait prospéré notre commerce. Malgré, on n’a pas étudié, aujourd’hui on est entrepreneure en Guinée. On cherche à aider la Guinée et le gouvernement. Intégra a mis de la valeur sur notre produit afin qu’il puisse être exporté vers les autres pays», explique-t-elle, avant de conseiller «Au lieu que des jeunes guinéens sortent pour aller mourir dans la mer, Integra est venu au secours»,

«On remercier l’Union européenne et surtout l’Intégra-ITC. Si je suis là c’est grâce à l’ITC, c’est grâce à ses appuis de formation que je suis devenue leader mais aussi entrepreneure. C’est pour dire aux autres jeunes de s’engager. On ne peut pas aider quelqu’un si l’on ne le voit pas sur la tâche. C’est quand tu commences qu’on pourrait t’aider. Je demande à la jeunesse guinéenne de se lever et commencer quelque chose pour que les autorités et les institutions l’accompagne», a ajouté Mariama Ciré Camara gérante de l’entreprise Sonna pour le développement durable et bénéficiaire du fonds SOUTRA.