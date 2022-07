La forte pluie qui s’est abattue sur Conakry dans la nuit du dimanche 3 à lundi 4 juillet 2022, a inondé plusieurs maisons et empêché la circulation des engins roulants dans plusieurs endroits de la Capitale. Après avoir constaté les dégâts causés sur le terrain, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, vient de donner des consignes aux citoyens en cas d’éventuels cas de ce genre.

Dans un communiqué rendu public par le MATD, il est mentionné que cette forte pluie a entraîné d’énormes dégâts matériels dont entre autres :«des maisons englouties , des biens matériels emportés, des routes bloquées, etc.»

L’agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, déployée sur le terrain par le ministère dirigé par Mory Condé, a précisé qu’il n’y a eu «aucune perte en vie humaine».

Le gouvernement dit rester préoccuper par cette situation dont la cause selon lui, est non seulement naturelle mais aussi indique-t-il «en lien avec les effets des hommes sur leur environnement immédiat à travers l’occupation anarchique des domaines publics et l’obstruction des passages d’eau par des encombrants de toute nature.»

Au regard des dégâts causés, le gouvernement par le biais du MATD, invite tous les citoyens au civisme et à la prudence. Il demande respectueusement à chacun et à tous d’observer ces mesures :«en cas d’inondation de votre maison, coupez immédiatement le courant électrique à travers les disjoncteurs , limitez au strict nécessaire le déplacement des enfants et des personnes partant un handicap, en cas de nécessité, appelez les services de secours de la protection civile au numéro vert 18.»