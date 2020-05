En dépit de la promulgation de la nouvelle Constitution et de la mise en place de l’Assemblée nationale, le principal opposant au régime Alpha Condé n’en demeure moins engagé. Cellou Dalein Diallo rassure que le Front national pour la défense de la Constitution (Fndc) va poursuivre son combat.

Dans un récent entretien accordé à la Fondation Friedrich-Naumann pour la liberté, le président de l’Ufdg soutient que “la lutte pour la défense de la Constitution de 2010, initiée depuis le 3 avril 2019 se poursuivra au-delà du 22 mars” et ayant “engrangé d’importantes victoires à l’intérieur comme à l’extérieur du pays” “poursuivra au-delà du double scrutin du 22 mars 2020”.

“Malgré la répression sanglante qui a déjà fait plus de 106 morts à Conakry et à l’intérieur du pays, des centaines de blessés par balles, des enlèvements de dizaines de ses cadres et partisans et de leurs détentions arbitraires, y compris dans des camps militaires, l’engagement du FNDC en faveur de l’alternance démocratique demeure intact”, rassure Cellou Dalein Diallo.

“Le FNDC a décidé de ne pas reconnaître la Constitution et le Parlement qui seront issus de cette mascarade électorale et est déterminé à poursuivre son combat jusqu’à l’annulation pure et simple de ce double scrutin référendaire et législatif qui ne repose sur aucune base légale et qui a été organisé en violation flagrante de la Constitution et des lois de la République”, dénonce l’opposant en revendiquant la reprise du scrutin dans un contexte transparent.

“Nous allons donc continuer ce combat jusqu’à la satisfaction de ces revendications et l’organisation d’élections transparentes et inclusives avec un Fichier électoral sincère et consensuel, aussi bien pour les législatives que pour la présidentielle de 2020”, revendique le principal opposant au pouvoir actuel.