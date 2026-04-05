Pâques 2026 : la paroisse Saint-Charles Lwanga célèbre la résurrection sous le signe de l’unité nationale

Après quarante jours de jeûne marqués par la prière, le partage, l’aumône et le pardon, l’Église catholique de Guinée, à l’instar des communautés chrétiennes du monde entier, a célébré ce dimanche 5 avril 2026 la fête de Pâques, commémorant la résurrection de Jésus-Christ.

À la paroisse Saint-Charles Lwanga de Sonfonia, la célébration s’est déroulée dans une atmosphère de grande ferveur spirituelle. Venus en grand nombre, les fidèles ont exprimé leur foi et leur espérance en célébrant la victoire de la vie sur la mort, symbole central de cette fête majeure du calendrier chrétien.

Dans son homélie, le père Fabien Tchotcho Bourouma Camara, directeur de l’Organisation catholique pour la promotion humaine et directeur diocésain de Conakry, a rappelé la portée spirituelle de cette célébration. « Tout d’abord, je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. La Pâques c’est la fête de la résurrection du Seigneur Jésus. »

Le prêtre a ensuite insisté sur la signification profonde de la résurrection du Christ, présentée comme une libération des ténèbres et des souffrances humaines. « C’est la plus grande fête chrétienne. Elle est le sommet et le socle de notre croyance. Le Christ est ressuscité, il est sorti de la tombe. Et la signification de cette fête c’est quoi ? C’est que la tombe, la mort est l’aiguillon du péché. Nous sommes quelquefois dans les ténèbres, dans le péché, dans la mort. Nous sommes quelquefois anéantis par les soucis de ce monde, la haine et la tristesse. Si Jésus a connu la tombe et est relevé de la tombe, c’est pour nous sortir de tous ces soucis, de toutes ces détresses, de toutes ces tristesses-là. Mon vœu pour le pays c’est que cette résurrection nous apporte plus de joie et d’enthousiasme. »

Au-delà du message spirituel, le religieux a lancé un appel appuyé à l’unité nationale dans un contexte marqué par plusieurs défis socio-politiques. « Surtout l’unité nationale pour la promotion de la paix et la promotion humaine. Que le Christ ressuscité apporte à chaque croyant, à chaque individu et à chaque Guinéenne et Guinéen, la joie du cœur, la santé physique et morale, et puis la cohésion sociale, vu les défis qui incombent à notre pays, la Guinée. »

S’adressant aux autorités politiques et administratives, il a imploré l’apaisement des cœurs et le renforcement de l’unité afin de construire un avenir de paix et de développement. « Aux autorités politiques et administratives, je demande à Jésus d’apaiser les cœurs, de garantir l’unité. Lui qui est ressuscité des morts et allé rejoindre les apôtres partout où ils étaient, qu’il puisse aussi rejoindre les cœurs en ténébreux, les cœurs divisés, les cœurs parsemés d’épines, afin de faire abonder la joie, la sérénité, la cohésion. Et surtout, je demande aux Guinéens, en vivant une nouvelle constitution maintenant, de pouvoir se donner la main pour la promotion de notre pays, le développement et la paix. »

Dans la même dynamique, sœur Alice Tolno a exprimé sa joie de vivre cette célébration avec les fidèles. « C’est une joie pour moi de vivre la Pâques dans la paroisse Saint-Charles Lwanga de Sonfonia. La Pâques n’est pas seulement un événement historique, mais un événement qui se vit dans le visage des fidèles. En les voyant joyeux, en train de célébrer cette résurrection, cela les donne une espérance. »

Parmi les participants, Robert Théa a également partagé son émotion et formulé des prières pour la paix. « C’est un moment unique qui nous rassemble ici, un moment pour partager la joie du Christ ressuscité. Je voudrais, par cette fête, que Dieu le Tout-Puissant nous apporte la paix, la joie de vivre, et notamment en cette période électorale dans laquelle la Guinée se retrouve, que Dieu le Tout-Puissant nous accorde sa paix et sa grâce. Que Dieu fasse en sorte que les foyers de conflits à travers le monde puissent s’éteindre, que la paix puisse dominer le monde, puisque s’il n’y a pas de paix, le monde n’est pas tranquille. »

Pour rappel, la fête de Pâques demeure la célébration la plus importante pour la communauté chrétienne à travers le monde.