Il s’agit du vice-président du Conseil national des organisations de la société civile (Cnoscg).

A l’entame de son intervention, l’activiste regrette d’abord la récurrence du phénomène de viol en République de Guinée.

Cependant, Dr Alpha Abdoulaye Diallo, se félicite du fait que les victimes ont le courage de dénoncer la pratique à travers les médias et les réseaux sociaux.

Cela constitue pour lui, comme étant une avancée significative qui peut contribuer à lutter contre le viol au sein de la société.

«Vu que la liberté d’expression est là, les filles qui sont victimes du viol et leurs mères osent dénoncer», a noté le vice-président du Cnoscg, qui estime par ailleurs que, «c’est ce qu’il faut continuer à encourager au niveau de la population».

Dr Alpha Abdoulaye Diallo, sollicite et encourage aussi l’État de façon générale, et la Justice en particulier.

«Et cela doit-être vraiment suivi avec l’accompagnement de l’État au plus haut niveau et la détermination de la Justice à traquer les bourreaux comme ça se doit conformément à la loi», recommende t-il

Au-delà poursuit-il, l’engagement de la société civile dans le cadre de la lutte contre le viol doit-être sans équivoque.

Car ajoute le numéro 2 du Cnoscg, lutter efficacement contre ce fléau qui est devenu très récurrent ces derniers temps en Guinée, exige l’implication de tout un chacun.