La phase des réquisitions et des plaidoiries dans le procès en appel de l’ancien ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané, s’est ouverte ce jeudi 4 mars 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Lors de cette audience, la partie civile, représentant l’État guinéen, a estimé que les faits reprochés à l’ancien ministre sont suffisamment établis et a demandé à la Cour de confirmer la décision rendue en première instance.

« L’État guinéen ne demande pas l’impossible dans cette affaire. Il demande simplement l’application de la loi. Le dossier Diané symbolise une fortune difficilement explicable. Avec un salaire mensuel d’environ 13 millions de francs guinéens, il s’est constitué un important patrimoine », a déclaré l’avocat de la partie civile.

Selon lui, plusieurs biens immobiliers auraient été identifiés, dont certains immatriculés au nom de son épouse ou de prête-noms. « Tous ces biens ne figurent pas dans la déclaration de patrimoine. Le prévenu se serait ainsi enrichi de manière illicite », a-t-il soutenu.

La partie civile affirme également que les mouvements observés sur les comptes bancaires de l’ancien ministre seraient largement supérieurs aux revenus officiellement déclarés. Elle a ainsi demandé à la Cour de confirmer la culpabilité de l’accusé pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite, ainsi que la condamnation au paiement de 500 milliards de francs guinéens au profit de l’État.

De son côté, le parquet s’est globalement aligné sur la position de la partie civile. Sans s’attarder longuement dans ses réquisitions, il a demandé à la Cour de retenir Dr Mohamed Diané dans les liens de la culpabilité.

Le ministère public a requis une peine de cinq ans de prison ferme assortie d’une amende de cinq milliards de francs guinéens, tout en sollicitant la confirmation du jugement rendu en première instance.

L’audience se poursuit avec les plaidoiries de la défense.