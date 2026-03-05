Dans une note circulaire adressée aux directeurs nationaux et généraux, aux chefs de service, ainsi qu’aux gouverneurs et préfets, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation a réitéré l’interdiction faite aux cadres ayant fait valoir leur droit à la retraite de continuer à exercer des fonctions au sein du département.

Selon le ministre, cette décision intervient après le constat selon lequel « plusieurs cadres ayant fait valoir leur droit à la retraite continuent de servir, tant au niveau central qu’au niveau déconcentré ».

Le ministère rappelle que cette pratique est contraire aux dispositions légales prévues par la loi L/027/AN du 07 juin 2019 portant Statut général des agents de l’État.

En conséquence, le MATD indique qu’aucun cadre concerné n’est désormais autorisé à exercer une activité dans les services relevant du département, que ce soit au niveau central ou déconcentré. « Il est formellement porté à votre connaissance qu’à compter de ce jour, lundi 2 mars 2026, aucun agent, ayant fait valoir ses droits à la retraite n’est autorisé à servir dans les services du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation tant au niveau central qu’au niveau déconcentré », a-t-il expliqué.

Au nom du président de la république et du Premier ministre, le ministre a toutefois exprimé sa gratitude à l’endroit de ces cadres pour les loyaux services rendus à la Nation. « Leur engagement et leur dévouement resteront inscrits dans la mémoire collective », a-t-il reconnu, soulignant qu’il attache du prix à l’application diligente et intégrale de la présente décision.