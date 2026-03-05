À l’occasion de la cérémonie officielle d’accueil de 300 nouveaux enseignants-chercheurs et chercheurs, nationaux et internationaux, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Diaka Sidibé, a présenté les nouvelles orientations gouvernementales visant à renforcer la gouvernance et la performance du secteur.

Devant les recteurs, directeurs généraux et responsables d’établissements publics à caractère scientifique, la ministre a annoncé un changement de cap clair.

« Le temps de recrutement sans responsabilité est terminé. Désormais, chaque enseignant-chercheur aura un cahier de charge. Chaque activité devra être traçable. Chaque encadrement devra être documenté. Chaque copublication devra refléter une contribution réelle. Chaque projet soumis devra être justifié. La performance ne sera plus déclarative, elle sera évaluée. »

S’adressant aux responsables d’institutions, la ministre a insisté sur la nécessité d’une intégration effective des nouveaux recrues au sein des établissements.

Selon elle, cette intégration ne doit pas être symbolique, mais concrète : affectation dans les départements, participation aux équipes pédagogiques, implication dans les conseils scientifiques et les écoles doctorales, ainsi que la mise en place de binômes pédagogiques entre enseignants recrutés et enseignants guinéens.

« Nous ne voulons pas de coexistence parallèle. Nous voulons une intégration réelle au nom de la communauté scientifique et de l’intégration sous-régionale », a-t-elle martelé.

Elle a ainsi fixé un calendrier précis : accueil institutionnel formel dans chaque établissement sous une semaine, organisation de réunions académiques internes, clarification des charges d’enseignement et désignation d’un point focal de suivi. Dans un délai de deux semaines, des binômes pédagogiques devront être constitués, avec rattachement des enseignants de rang magistral aux écoles doctorales et mise en place d’équipes d’encadrement pour les masters et doctorats.

Un dispositif de suivi comprenant planning annuel d’enseignement, tableaux d’encadrement, registres de publications et de projets sera instauré. Des revues semestrielles de performance sont également prévues, avant une évaluation annuelle pouvant aboutir, selon les cas, à une reconduction, une mise sous observation ou une suspension de contrat.

La ministre a décliné trois axes prioritaires pour le département.

La première concerne l’encadrement des masters et doctorats, avec la réduction des délais de soutenance et l’exigence d’au moins un article scientifique publié avant la soutenance de thèse, ainsi que la structuration effective des écoles doctorales.

La deuxième priorité porte sur la production scientifique. Les publications et projets de recherche devront désormais être alignés sur les priorités nationales, notamment dans les secteurs de l’agriculture, des industries extractives et de transformation, de l’énergie et du développement socio-économique durable.

Enfin, la troisième priorité vise à promouvoir une culture de projet, à travers la soumission à des appels compétitifs, le renforcement des partenariats internationaux et la mobilisation de financements extérieurs.

« Ce programme n’est pas un coût, c’est un investissement pour l’université guinéenne », a souligné la ministre, rappelant que chaque franc mobilisé doit produire « de la qualité académique, de la compétence nationale, de la crédibilité scientifique et de l’employabilité ».

« Le gouvernement attend des résultats. Les étudiants attendent des résultats. La nation attend de nous le respect de nos engagements. Pour moi, cet accueil est un pacte d’exigence et de confiance », a-t-elle conclu.