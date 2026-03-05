Dans une interview accordée au média Allemand Deutsche Welle, Mamadou Bah Baadiko n’a pas seulement exprimé ses inquiétude sur l’absence du président Mamadi Doumbouya. Il a également lancé une attaque contre le Premier ministre, Bah Oury, qu’il accuse de se détourner des priorités sociales.

Alors que la journaliste rappelait que le chef du gouvernement prenait des décisions « sur instruction du président», laissant entendre que l’État continuait de fonctionner normalement, Baadiko a vivement contesté cette lecture. « Mais je suis désolé madame, vous n’êtes pas au courant, vous êtes bien loin. Le Premier ministre ne s’occupe de rien d’autre que d’installer le parti État. Il n’est pas occupé à autre chose », a-t-il affirmé.

Pour le leader de l’UFD, l’action du chef du gouvernement serait essentiellement orientée vers la consolidation d’un appareil politique plutôt que vers la gestion des urgences nationales. Il estime que les préoccupations des ménages ne figurent pas au cœur de l’agenda gouvernemental. « Et s’il est occupé à autre chose, on ne voit pas les résultats positifs pour le panier de la ménagère. Et c’est ça qui nous importe », a-t-il insisté.

Baadiko élargit ensuite son propos à la situation économique, évoquant une crise de liquidité qui affecterait durement les populations. « Voilà la crise de liquidité où on nous dit qu’il n’y a aucun problème. C’est même la prospérité qui amène la crise de liquidité. Les gens souffrent. Vous n’imaginez pas ce que la population guinéenne subit aujourd’hui en plein Ramadan, en plein jeûne.»

À ses yeux, le décalage entre le discours officiel et le vécu des citoyens est manifeste. « Vous n’imaginez pas ce que la population guinéenne subit aujourd’hui en plein Ramadan, en plein jeûne. Et tout ça, on dit non, non, il n’y a aucun problème. Effectivement, eux n’ont aucun problème, mais les millions de Guinéens ont énormément de problèmes et ils ne s’en sortent pas. »

En mettant directement en cause le Premier ministre, Bah Baadiko cherche ainsi à engager sa responsabilité politique dans la gestion actuelle du pays. Selon lui, au-delà de l’absence du chef de l’État, c’est l’orientation même de la gouvernance qui pose problème, avec un pouvoir davantage préoccupé par son ancrage politique que par les réalités sociales.