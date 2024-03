Dans une série de décrets lus, ce mardi 5 mars 2024, à la télévision nationale, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a promulgué des lois concernant le projet Simandou.

Il s’agit de la Loi portant autorisation de ratification de la convention de codéveloppement relative au projet d’infrastructures ferroviaires et portuaires, desservant les mines des minerais de fer des blocs 1, 2,3 et 4 de Simandou.

De celle portant autorisation de ratification des ajustements bipartites de la convention de base WCS pour l’exploitation du minerai de fer des blocs 1 et 2 de Simandou entre la République de Guinée et Winning Consortium Simandou SAU.

Et de la loi ordinaire L2024, 6 CNT du 3 février 2024, portant autorisation des ajustements bipartites Simfer Rio à la convention de bases amandées et consolidées pour l’exploitation des gisements de fer de Simandou entre la République de Guinée. Simfer S.A et Rio Tinto.