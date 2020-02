Ligue 1 (J10): Pas de vainqueur dans le choc Hafia-CIK, coup de poker pour le Wakriya et l’ASFAG

Au programme de la 10e journée de Ligue 1 guinéenne, trois belles rencontres ont étés disputées ce Mercredi à Conakry. Le choc entre le Hafia et le CIK n’a pas connu de vainqueur, mais le Wakriya qui jouait SOAR et l’ASFAG qui recevait le Fello Star de Labé ont réussit leurs paris de la soirée.

Hafia FC (0-0) CI Kamsar

Affiche charnière de cette dixième journée de ligue 1, le choc entre le Hafia Football Club et le Club Industriel de Kamsar n’a pas connu de vainqueur. Si le « Babata » a longtemps dominé le club de Kamsar, il n’a pas eu mieux qu’une barre transversale de Georges Kader Bidimbu à la 76e. Un triste (0-0) au Stade du 28 Septembre, qui n’arrange aucune des deux équipes. Ces deux grosses écuries qui espéraient conquérir le trône longtemps gardé par le Horoya AC, continuent de perdre des points et de s’éloigner de leur objectif de la saison. Avec 15 points chacune, ils occupent la 5e et la 4e place au classement général.

SOAR (0-1) Wakriya AC

En déplacement à Conakry, le Wakriya Athletic Club de Boké a chipé 3 trois points à l’Académie SOAR au Stade Général Lansana Conté cet après-midi.

Un but matinal de Victor Kantabadouno sur penalty (11´) a suffit au bonheur des poulains de Guillaume Soumah.

Conséquence, l’équipe de Boké grimpe à la seconde place du classement avec 20 points. Pendant que SOAR se cherche dans la zone de relégation avec 6 petits points.

ASFAG (3-0) Satellite FC

La sensation de la soirée? Sans aucun doute. Au Stade de la Mission de Kaloum, l’ASFAG s’est offert le scalp du Satellite FC en guise de première victoire de la saison. Un score sans précédent de 3 buts à 0, qui extirpe l’équipe militaire de la zone rouge, pour l’instant. 8 points au compteur, 3 de plus que son adversaire de la soirée, qui occupe la dernière place de la Ligue 1 guinéenne.