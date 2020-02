Guinée: L’OGDH dénonce des actes de violences commis par les forces de l’ordre

« La paix et l’unité nationale n’ont jamais été aussi menacées en Guinée que maintenant ».

L’organisation guineenne de défense des droits de l’Homme et du citoyen (OGDH) s’est exprimée ce mercredi 5 sur la situation sociopolitique de la Guinée, au cours d’une conférence de presse à son siège.

Le président de l’OGDH a fait savoir que tous les actes de violations des lois de la République et des droits de l’Homme commis sous Alpha Condé l’interpellent et lui seront imputables. Ceci, s’il n’engage pas de mesures concrétes pour y mettre fin.

« L’obligation de protéger incombe à l’Etat, et à ce titre en tant que garant de la constitution, il doit veiller au respect des règles républicaines et lutter contre l’impunité sous toutes ces formes. Malheureusement nous sommes face à un entêtement et une obstination ».

« Nous menons approximativement le même combat que le FNDC. L’OGDH condamne tout les cas de violences enregistré dans ce pays ces derniers temps, ce sont des actes répréhensibles« , a dénoncé Abdoul Gadiry Diallo.

Le président de l’OGDH interpelle les partenaires techniques et Organisations sous-régionales, qu’il ne sert à rien d’user du langage lorsqu’un pays présente des indicateurs nemant à une confrontation ouverte, a-t-il martelé.

Adama Hawa Bah