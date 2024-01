L’étudiant Guinéen, Mamadou Safayou Barry qui a fait plus de 4 000 km à vélo, pour se rendre à l’université de Caire, en Egypte, a reçu un appel vidéo et de nombreux cadeaux de la part de la mégastar hollywoodienne, Will Smith.

L’appel vidéo a été enregistré et diffusé sur la chaîne Youtube de la méga star hollywoodienne de 9,4 millions d’abonnés, mercredi 3 janvier 2024. Dans la vidéo d’un peu plus de 7 minutes, l’étudiant qui a tout de suite reconnu M. Smith est surpris par l’appel. Il s’exclame : « C’est Will Smith!» Celui-ci répond par l’affirmatif et se dit inspirer par le courage du jeune homme, ajoutant qu’il a voulu partager cette histoire pour inspirer d’autres personnes.

“Quand j’ai entendu l’histoire de Mamadou pour la première fois, je n’arrivais pas à y croire. Trekking à travers 7 pays à vélo ? J’apprécie que Mamadou prenne le temps de s’asseoir avec moi et de parler de son parcours inspirant”, a écrit l’acteur américain en décrivant la vidéo.

Pour participer à l’aventure de Mamadou Safaiou Barry, il l’offre un vélo, un ordinateur portable et des bons de voyage pour permettre à celui de rentrer voir sa famille en Guinée et/ou le rendre visite.

Pour rappel Will Smith a entendu parler de ce voyage périlleux à travers une publication sur Instagram de la BBC en septembre 2023. «Je veux que le monde entende votre histoire », précise la star.

Mamadou Safaiou Barry est un jeune Guinéen de 25 ans qui a traversé la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Niger et le Tchad pour se rendre à vélo à l’université égyptienne d’Al-Azhar. Il y étudie actuellement des études islamiques puis l’électricité bâtiment et l’électricité des moteurs. À terme de son cursus universitaire, il souhaite revenir en Guinée pour devenir enseignant.