Selon Me Cheikh Khoureyssi Ba, un des avocats de l’opposant Ousmane Sonko, son client, du parti les patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité Pastef (dissout) ne participera pas à la prochaine élection présidentielle du Sénégal le 25 février 2024. Cette décision fait suite à la confirmation de sa condamnation par la cour suprême à six mois de prison avec sursis et à 200 millions de FCFA pour dommages et intérêts.

Ce jeudi 04 janvier 2024, la Cour suprême a confirmé la décision précédemment rendue par la cour d’appel de Dakar concernant la condamnation d’Ousmane Sonko pour « diffamation et injures » contre le ministre du tourisme Mame Mbaye Niang. Le maire de Ziguinchor avait accusé publiquement l’actuel ministre du tourisme d’avoir été épinglé dans un rapport de l’inspection générale d’Etat pour détournement.

Selon Me Cheikh Khoureyssi Ba, après le verdict rendu par la cour, la condamnation désormais définitive de son client entraînera son retrait des listes électorales. Il cite d’ailleurs le code électoral, précisant qu’une fois la décision rendue, et avec Ousmane Sonko condamné à 6 mois de prison avec sursis, il sera inéligible et rayé des listes électorales pour les cinq prochaines années. Désormais, le sort de l’opposant en détention se trouve entre les mains de sept membres du conseil constitutionnel.