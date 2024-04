La junte malienne invite les médias d’arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations.

“Suite à l’adoption du décret n°2024-0230/PT-RM du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations, la Haute Autorité de la Communication (HAC) invite tous les médias (radios, télés, journaux écrits et en ligne) à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations”, a précisé le communiqué de l’organe de régulation.

La Maison de la presse a publié cet après-midi un communiqué dénonçant une décision unilatérale de la HAC et appelant aux médias de ne pas s’y soumettre.