Le célèbre reggae man ivoirien a abordé la gestion des transitions en Centrafrique, au Tchad, au Mali et en Guinée, chez nos confrères de la radio Espace, ce mercredi 5 janvier 2022. Tiken Jah Fakoly a déploré le non-respect de certains engagements pris dans ces pays.

Cet artiste connu pour ses critiques face aux dictateurs a axé ses interventions sur la situation au Mali et en Guinée. Il a annoncé à cet effet que rester longtemps au pouvoir n’arrange pas les militaires. Pour Tiken Jah fakoly, le colonel Mamadi Doumbouya et le Colonel Assimi Goïta doivent prendre d’exemple sur Robert Guéï, assassiné le 19 septembre 2002 en Côte d’Ivoire et le capitaine Moussa Dadis Camara, éjecté le 03 décembre 2009 en Guinée.

«C’est dans l’intérêt même des militaires de ne pas rester longtemps. S’ils ne restent pas longtemps, ils peuvent partir. Il y a des choses à régler en Guinée. Il y a des leaders politiques guinéens qui étaient à l’extérieur qui commencent à rentrer. Il y a un réglage qui est en train d’être fait. Et après ce réglage, il faut absolument que le Colonel Mamadi Doumbouya rentre au camp. S’il fait bien les choses il ne sera jamais loin. L’exemple palpable qu’on a dans la sous-région, c’est le cas d’Amadou Toumany Touré du Mali. Je pense que si le général Gueï en Côte d’Ivoire avait fait comme Toumany Touré, il serait non seulement vivant aujourd’hui, mais il aurait été appelé par le peuple, lorsque Bédié, Gbagbo, Alassane Ouattara, etc., ont commencé à se batailler sur le pouvoir », a rappelé l’artiste.

A l’en croire, une transition qui dépasse trois ans crée d’autres préjudices : « Je pense que la durée de la transition ne doit pas dépasser trois ans. Parce qu’au-delà des trois ans, ça devient compliqué. Si le Mali arrive à faire la transition de cinq ans, bien-sûr ça va inspirer ceux qui sont en Guinée. Moi je pense qu’au Mali, ça va passer difficilement. Je pense que bientôt les gens vont s’organiser pour faire en sorte que ceux qui ont décidé de faire cinq ans, reviennent à trois ans. Parce que si cela se passe au Mali, ça va passer en Guinée. Ce que je conseille aux militaires en Guinée et au Mali, c’est de ne pas rester longtemps. Parce qu’après, ça va encore créer d’autres problèmes. Il faut rester trois ans, organiser les élections et partir. Si vous avez bien fait les choses, le peuple vous réclamera».