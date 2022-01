Les partis politiques réunis en réunion au siège de l’Union Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), en début de semaine, ont décidé de la mise en place du Collectif des partis politiques (CPP). L’ex parti au pouvoir n’a pas pris part à cette réunion. Néanmoins, il a fait savoir sa position quant à l’avenir de la plateforme.

Souleymane Dounoh KEITA s’est prononcé sur cette question, au sortir d’une réunion des cadres du parti RPG Arc-en-ciel. D’abord, l’ancien député à l’Assemblée nationale est revenu sur le contenu de leur réunion :« On a discuté de ce sujet, comme vous le savez, il y a Ousmane Doré et Sékou Goureissy Condé qui sont passés ici au siège pour nous soumettre un mémorandum. Une commission a été mise en place, celle-ci devait voir, si effectivement, les préoccupations du parti figurent toujours. A date on a n’a pas fini de régler toutes ces questions et le jour de la signature de la réunion de la création du collectif, on avait une déclaration sur l’autorisation accordée au Président Alpha Condé de voyager pour ses soins médicaux.»

« A date, poursuit Souleymane KEITA, je peux vous dire que nous sommes informés de l’existence de cette plate-forme, nous avons reçu le document, nous avons fait des observations et nous allons les transmettre à ceux qui sont venus nous voir. Et on verra dans la mesure du possible, s’il y a des convergences. On a aucun problème de participer à une plate-forme qui mettrait ensemble, l’ensemble des formations politiques pour accompagner la Transition en vue d’une sortie heureuse.»

Par ailleurs, ce membre du comité central et du porte-parolat du RPG arc-en-ciel martèle que même si le mémorandum a été déposé au niveau du CNRD «cela n’empêche pas que des discussions continuent entre les formations politiques et si d’aventure on est amené à discuter. Toutefois, ce qu’ils ont déposé, on n’est pas partie prenante parce que nos avis ne sont pas pris en compte mais la discussion n’est pas fermée. Et notre participation au CPP dépendra de ce qu’on conviendra sur la préoccupation de l’ensemble des parties prenantes.»