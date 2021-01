Un jeune malien est mort suite d’une noyade au fleuve Niger. Le drame s’est produit dans l’après midi de ce lundi 4 janvier 2021, au secteur Fodé, dans le quartier ORS.

Selon les informations recueillies sur place, la victime Samsone Say, âgée de 21 ans, travaillait dans une plantation avec certains de ses amis venus du Mali.

«Nous étions dans la plantation avec d’autres amis. Après les activités champêtres, on s’est dirigés vers le fleuve pour prendre un bain parce que le jardin est juste au bord du fleuve. Samsone Say continuait à nager vers les profondeurs. Pour une première fois, il a été́ conseillé et il s’est retiré. A la grande surprise de tous, il s’est jeté pour une deuxième fois et n’est plus ressorti. Quelques minutes après, nous avons crié au secours mais malheureusement, le pire s’était produit», a confié Mamoudou Keita, un ami du défunt.

Billy Nankouman Keita, correspondant de Guinée360 à Siguiri