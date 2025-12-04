Le Président Mamadi Doumbouya a mis fin au « vide institutionnel » qui paralysait la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF). Ce jeudi 4 décembre 2025, le chef de l’État a procédé à la nomination d’une nouvelle équipe de magistrats afin de relancer l’institution chargée de la lutte contre la corruption et les crimes financiers.
Voici la liste complète des nouveaux responsables :
Présidence de la Cour
Président : M. Francis Kova Zoumanigui
Chambre de l’Instruction
Président : M. Robert Ouendouno
Membres : M. Albert Nouramou, M. Lansana Soumah
Chambre de Jugement
Président : M. Yagouba Conté
Conseillers : M. Fodé Kadjali Keïta, M. Kandia Doumbouya
Chambre spéciale de contrôle de l’instruction
Président : M. Mamoudou Diakité, ancien président du TPI de Gaoual
Conseillers : M. Aboubacar Conté, M. Célestin Camara.
Chambre des appels
Conseillers :
M. Daye Mara
M. Lansana Cissé
M. Raymond Bamba Kamano, ex-juge d’instruction à Pita
M. Mamady Doumbouya, ancien conseiller à la Cour d’appel de Kankan
Mme Fatoumata Diallo, ex-juge au TPI de Kaloum
Parquet spécial
Procureur spécial : M. Aly Touré
Substituts : Mme Aminata Kaba, M. Ousmane Sanou, M. Mohamed Bangoura, ancien substitut du procureur au TPI de Kindia.