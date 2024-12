La finale du tournoi doté du trophée Mamadi Doumbouya, opposant Nzérékoré à Labé, s’est soldée par des violences ayant entraîné la mort de 56 personnes, selon le bilan provisoire du gouvernement. Tout a commencé par un penalty sifflé dans les dernières minutes du match en faveur de Nzérékoré, une décision vivement contestée par l’équipe de Labé. S’en sont suivis des actes de violence, notamment des jets de pierres sur la pelouse et dans les tribunes. Pris de panique, les spectateurs se sont précipités en masse vers le seul portail d’entrée et de sortie du stade, une infrastructure toujours en chantier depuis plusieurs années. Les forces de l’ordre, intervenues pour sécuriser les lieux, ont utilisé des gaz lacrymogènes pour permettre l’évacuation des officiels. Cette action a provoqué une bousculade mortelle à la sortie.

Le tournoi de la refondation, doté du trophée Général d’armée Mamadi Doumbouya, a été organisé par l’Alliance des jeunes leaders de la Forêt, sous la codirection de Sabin Kpoghomou, entrepreneur, et Doussou Traoré, Directeur général du Patrimoine bâti public. Le coup d’envoi a été donné le 16 novembre “sous la haute autorité du général Amara Camara, ministre secrétaire général à la présidence et le parrainage du ministre de l’Agriculture et de l’élevage, Félix Lamah.”

L’événement a bénéficié d’une large couverture de la Radio Télévision Guinéenne (RTG), devenant le titre principal de l’édition de 20h30 du 17 novembre et faisant l’objet de trois sujets distincts dans ce même journal. “Le ministre secrétaire général de la présidence de la République à Nzérékoré. Le général Amara Camara a lancé le tournoi de football doté du trophée général Mamadi Doumbouya, le chef de l’Etat”, a annoncé le présentateur du jour.

Après avoir initialement présenté le tournoi comme étant doté du trophée Général Mamadi Doumbouya, la dénomination de la compétition a subitement changé après le drame survenu le 1ᵉʳ décembre. À partir de cette date, il semble que l’événement ne soit plus associé au chef de l’État, mais plutôt considéré comme une simple compétition sportive ordinaire.

Le ton a rapidement évolué au sein de la télévision nationale. Alignée sur la position du gouvernement, la RTG a renoncé à assumer ses premières déclarations. Ce qui était initialement présenté comme le tournoi de football doté du trophée Général Mamadi Doumbouya lors de son lancement est désormais qualifié, dans les reportages de la RTG, de simple match de football.

Dans son communiqué N°1 publié le lundi 2 décembre, le gouvernement a fait état d’un “tragique événement survenu le dimanche 1ᵉʳ décembre 2024 au stade du 03 avril de Nzérékoré, lors de la finale d’une compétition de football opposant l’équipe de Labé à celle de Nzérékoré”.

Lors du journal télévisé de 20H30 du 2 décembre, la RTG s’est limitée à relayer le communiqué N°1 du gouvernement, sans inclure le moindre témoignage des victimes. Un contraste saisissant avec la couverture médiatique du lancement du tournoi, qui avait bénéficié de trois sujets distincts dans une seule édition.

Ce décryptage du traitement médiatique du drame de Nzérékoré met en évidence une stratégie de dissimulation des faits par la RTG, visant à préserver l’image des autorités en place. Une telle approche reflète un biais éditorial, en totale contradiction avec la mission de service public dévolue à une télévision nationale.