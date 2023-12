L’ex ministre de l’Economie et des Finances sous le régime d’Alpha Condé, était ce lundi 04 décembre 2023, devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Mamadi Camara comparait ainsi pour la première fois pour des faits présumés de « détournement de deniers publics, blanchiment d’argent, corruption et enrichissement illicite » dont il fait l’objet d’accusation.

A la barre, le prévenu n’a pas tardé à rejeter les allégations portées à son encontre. Quelques minutes après ce rejet, son avocat, Me Lanciné Sylla, a sollicité la parole pour soumettre une demande de renvoi afin de connaître le fond du dossier : « Ce dossier, je ne l’ai jamais connu, je viens d’être constitué. Pour me permettre d’assurer efficacement la défense de M. Mamadi Camara, j’ai besoin d’un temps. J’ai besoin d’un mois pour me permettre de me faire une copie du dossier et de pouvoir consulter toutes les pièces avant d’avoir un entretien avec mon client et voir comment nous pourrons être devant vous pour assurer sa défense. »

Me Sidiki Camara, à son tour, a sollicité le renvoi du dossier au 08 janvier 2024 pour permettre son client d’aller se soigner. Une demande de renvoi que le procureur spécial, Moustapha Mariama Diallo, ne s’est pas opposé avant de rappeler que cette procédure doit avancer.

Par contre, l’avocat de l’agent judiciaire de l’État, Me Aimé Christophe Labilé Koné a fait savoir que pour une quelconque demande d’évacuation sanitaire, un dossier médical doit être présenté pour voir l’opportunité d’accorder ou pas la mesure tout en soulignant de laisser le soin à la cour d’apprécier cette demande.

Malgré l’accord du procureur, la cour a finalement décidé de rejeter la demande d’autorisation de sortir du territoire national formulée par M. Mamadi Camara pour défaut de support médical.

L’affaire est renvoyée au lundi 18 décembre 2023 pour communication d’une copie du dossier de la procédure et la suite des débats.