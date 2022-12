Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé continue de punir les fauteurs de troubles. Ce samedi 3 décembre, il a demis de leurs fonctions plusieurs sous-préfets dans les préfectures de Siguiri et Mandiana.

C’est la seconde vague des sous-préfets démis en l’espace de trois dans ces deux préfectures et on se demande si le ministre Mory Condé a fini le contrôle. Ils sont quatre cette fois-ci à Siguiri et trois dans la préfecture de Mandiana.

Mory Condé les a renvoyés à leurs unités d’origine et sans doute les poursuites judiciaires vont s’en suivre comme ceux limogés jeudi 1 décembre 2022, pour lesquels la machine judiciaire a déjà démarré.

Voici les noms des désormais ex-sous-préfets :

Siguiri :

1- Le lieutenant-colonel Moussa Kourouma, précédemment sous-préfet de Didi,

2- Le commandant Kalil Traoré, précédemment sous-préfet de Fidako,

3- Le capitaine Fodé Amara Touré, précédemment sous-préfet de Bankoni,

4- Le commandant Mamadi Keïta précédemment sous-préfet de Franlia.

Mandiana :

1- Le lieutenant-colonel Mohamed Aly Camara, précédemment sous-préfet de Koundian,

2- Le lieutenant Mohamed Kourouma, ancien sous-préfet de Kondiara,

3- Le lieutenant Mouctar Barry, ancien sous-préfet de Balandougouba.