En Conseil des ministres ce jeudi 03 Décembre 2020, Le Président Alpha Condé a donné de nouvelles directives à son Gouvernement sur les violations des droits de l’homme en Guinée.

Nouvellement réélu pour un troisième mandat, le président Alpha Condé a instruit aux ministres en charge de la sécurité et de la citoyenneté de communiqué sur les cas de violences et aussi faire des enquêtes sur les violations des droits de l’Homme.

«Le Chef de l’Etat a instruit les Ministres en charge de la Sécurité et de la Citoyenneté à communiquer plus souvent sur les nombreux cas de violences subies par les Forces de l’ordre et des citoyens innocents, de la part de personnes se réclamant de l’opposition qui s’attaquent aux biens publics et privés sans que certaines organisations de défense des Droits de l’Homme ne s’en émeuvent. Les enquêtes sur les violations des droits de l’Homme doivent se faire à, charge et à décharge afin que la responsabilité de leur respect soit partagée tant par les autorités que par les partis politiques et la société civile » lit-on dans le communiqué officiel du gouvernement