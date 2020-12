Une femme d’une vingtaine d’années a été frappée par sa belle-mère. Elle en est morte. L’acte s’est passé dans la sous-préfecture de Kaalan, relevant de la préfecture de Labé le jeudi 26 novembre 2020 au matin. La victime, du nom de Bintou Barry, était âgée de 25 ans.

Le jeudi 26 novembre dernier, Bintou Barry q été frappée violemment par sa belle-mère à l’absence de son mari qui était au travail. Elle a succombé à ses blessures une semaine après.

Sa grande sœur, Sira Bhoye Barry que notre rédaction a rencontrée ce vendredi 4 décembre 2020, sous le choc, donne des explications: « Je suis sa grande sœur. Elle s’appelait Bintou Barry âgée de 25 ans. Elle avait eu un enfant. Ce dernier n’est plus. J’étais partie à une cérémonie le mercredi 25 novembre tout près de chez elle. J’ai passé la nuit là-bas, alors tôt le matin du jeudi 26 on l’a entendue crier au secours. Arrivés là-bas on nous dit que le problème c’est entre sa belle-mère et elle mais moi je savais pas qu’elle a été frappée. J’ai appelé ma maman et une de mes sœurs ont arrangé le désaccord qui existait. Sa belle-mère nous a promis que c’est bon qu’il n’y aurait plus de problème. Après notre départ, cette dernière a encore frappé ma petite sœur violemment. On m’a appelée pour me prévenir que ses blessures sont graves et qu’elle a été admise dans une structure sanitaire. Mais vu la gravité de la situation, les agents de santé ont dirigé la famille vers l’hôpital régional de Labé. Elle a fait une radiographie, ensuite on l’a ramenée à la maison. Mais hier jeudi elle n’en pouvait plus de ses blessures. Admise à l’hôpital régional pour une seconde fois, elle est morte ce vendredi 04 décembre dans la journée. Son mari n’est pas complice d’après les informations. »

Selon beaucoup de personnes qui connaissent la famille, la belle-mère de la victime lui en voulait car elle n’a pas eu d’enfant vivant depuis quelques années de mariage et attendait que son fils parte au travail pour s’en prendre à sa belle-fille. A l’heure qu’il fait la vieille présumée auteure se trouve en garde-à-vue vue au commissariat central de Labé.

Tiguidanké Diallo, correspondante à Labé