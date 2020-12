C’est au cours du conseil des ministres de ce jeudi 03 décembre 2020, que le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a fait le compte rendu relatif à la visite de terrain d’une Commission interministérielle à Kouriah en début de semaine.

Le Ministre a informé que c’est suite aux instructions de Monsieur le Président de la République, qu’une délégation interministérielle conduite par le Ministre Secrétaire Général de la Présidence et composée des Ministres en charge de la Ville, de l’Administration du Territoire et de l’Elevage a effectué une mission à Kouriah, pour s’enquérir de la situation de l’occupation anarchique des sites industriels de l’État d’une superficie de 450 hectares.

Durant cette visite de terrain la mission a procédé à deux actions phares notamment la pause de la première pierre de construction du laboratoire de type p2+ d’analyse et de détection des maladies à potentiel pandémique dont les travaux de construction sont en cours d’exécution et de la mise en place d’un Point d’Appui (PA) pour assurer la sécurité des travailleurs et des lieux.

Cette mission a également formulées deux recommandations au conseil des ministres , à savoir : la mise en place des moyens nécessaires au Ministre de l’Aménagement du Territoire pour faire déguerpir toutes les constructions anarchiques , et de la circulation d’une note conjointe élaborée par les Ministres en charge de la Ville, de la Justice et de l’Administration du Territoire pour préciser que tous les documents de transactions liées aux cessions de terrains publics ou privés doivent désormais faire l’objet de soumission préalable au visa de l’administration centrale du Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire.