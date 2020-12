Les myopathies sont des maladies neuromusculaires qui touchent directement le muscle. C’est une maladie génétique provoquant une dégénérescence progressive de l’ensemble des muscles de l’organisme.

Pour en savoir un peu plus sur cette maladie, notre rédaction a rencontré Pr. Fodé Abass Cissé, chef de service de Neurologie de l’hôpital Ignace Deen ce jeudi 03 Décembre 2020.

Les Myopathies ce sont les maladies des muscles . Elles touchent les fibres musculaires . « Elles se manifestent par une faiblesse musculaire et une fonte musculaire (atrophie) plus ou moins marquées d’apparition précoce (elles peuvent en fait survenir à tout âge) touchant les muscles squelettiques de différentes régions du corps » selon le médecin.

Poursuivant , le chef de service de neurologie de l’hôpital Ignace Deen énumère les causes de cette pathologie.

« Elles peuvent être soit génétique c’est à dire les gens qui ont de manière héréditaire des anomalies qui font que les muscles ne fonctionnent pas bien . Il y a les causes dites acquises , elles sont dû à une infection des muscles, une anomalie du fonctionnement des fibres musculaires. Les causes peuvent être infectieuses , inflammatoires, métaboliques, parfois même un diabète sévère peut entraîner une dégénérescence des fibres musculaires » explique t’il.

La myopathie qu’elle soit d’origine génétique ou acquise, elle requiert en son sein des conséquences grave nous informe.

« Les symptômes des myopathies ce sont des maladies très graves qui handicap. Cela veut tout simplement dire que vous ne pouvez plus aller à la toilette tout seul , vous ne pouvez plus manger tout seul , marcher tout seul , vous aurez une faiblesse motrice et des difficultés à effectuer des gestes de la vie quotidienne. Ces maladies ont des graves conséquences et ont un impact dévastateur sur les familles et la société», ajoute-t-il

A la question de savoir si les myopathies peuvent se guérir ou pas, professeur Fode Abass Cissé répond:

« S’il s’agit d’une myopathie infectieuse dûe à la prise d’un médicament oui la myopathie guérit , si c’est une myopathie liée à une parasitose et qu’ont donne un anti parasitaire oui la myopathie guérit . Mais s’il s’agit d’une myopathie génétique on ne la guérit pas il faut qu’on se fasse à l’idée que nous faisons face à une vague de maladies chroniques qui ne vont pas se guérir d’un trait , ce sont des maladies avec lesquelles nous allons vivres. La guérison des myopathies dépendent de la cause mais dans la grande majorité des cas ce sont des maladies chroniques qui nécessitent un traitement médical et non médicamenteux à vie».

Pour finir , le chef de service de neurologie de l’hôpital Ignace Deen affirme que la prise en charge de cette pathologie en Guinée reste complexe.

« La prise en charge elle est assez complexe parce qu’il existe plusieurs causes de maladies , il faut suffisamment de médecins formés , il faut des examens complémentaires qui ne sont pas toujours disponibles dans nos hôpitaux», conclut il.