Cent jours après sa nomination à la tête du Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics (MITP), Monsieur Laye Sékou Camara incarne une nouvelle vision du management public, fondée sur la cohésion, la transparence et la performance collective.

Conforment à la vision du Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, il a redonné au département un cap clair et une dynamique fédératrice.

Dès les premiers jours, le Ministre a instauré un climat de sérénité et de confiance au sein du département. Chaque cadre, chaque direction, chaque agent se sent désormais acteur des décisions : chaque idée compte et chaque avis est écouté.

Ce leadership participatif a permis de renforcer la cohésion interne, de rassurer les partenaires techniques et financiers, et de mobiliser l’ensemble des équipes autour des objectifs assignés.

Il a également recentré la mission des services techniques sous tutelle, comme le Fonds d’Entretien Routier (FER), qui a retrouvé son rôle essentiel : assurer le financement de l’entretien régulier du réseau routier national. Une orientation qui a déjà un impact concret sur la mobilité et la sécurité des usagers.

Enfin, son style de management se distingue par une approche préventive, axée sur la recherche de solutions rapides et la valorisation des compétences nationales.

Pour lui, la réussite du MITP repose sur trois piliers :

Des projets bien planifiés, un laboratoire d’analyse performant et un personnel qualifié.

Des résultats tangibles en 100 jours : relance, rigueur et visibilité

Sous son impulsion, plusieurs projets structurants ont été relancés et accélérés à travers le pays, marquant un retour visible de l’action publique sur le terrain.

• Pose de la première pierre du pont de Faranah, symbole d’un engagement ferme de l’État à désenclaver les régions et à renforcer la connectivité nationale ;

• Lancement officiel des travaux de la route Kankan–Kérouané–Beyla, axe stratégique pour le développement économique;

• Finalisation des ponts de Kasonya, Kissosso et Kakimbo, des ouvrages essentiels pour fluidifier la circulation dans la capitale ;

• Relance des travaux de voiries urbaines de Macenta, Kankan et Labé, ainsi que la réactivation du projet de la route PK63–Guéckédou, longtemps resté à l’arrêt ;

• Indemnisation des personnes affectées par les projets routiers de Labé–Mali et Kagbelen–Kouriah, preuve d’une gouvernance sociale et respectueuse des droits des citoyens ;

• Déblocage du projet prioritaire RN32 Yirikiri–Naindankoro, sur financement extérieur, grâce à une coordination efficace avec les bailleurs ;

• Accélération du traitement des paiements des décomptes des entreprises contractantes, une mesure forte pour encourager la reprise et la continuité des travaux.

Sur le plan institutionnel, le Ministre a renforcé la collaboration avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Il a aussi engagé un dialogue technique permanent autour de la qualité des infrastructures, de la durabilité des ouvrages et du transfert de compétences.

Homme de terrain, Laye Sékou Camara s’est distingué par sa présence constante sur les chantiers. À chaque étape, il privilégie le contact direct avec les populations, les ingénieurs et les entreprises pour suivre, comprendre et corriger sur place, dans une logique de résultat et d’efficacité.

Une vision durable

Les 100 premiers jours du Ministre Laye Sékou Camara traduisent une conviction forte :

Construire durablement, c’est bâtir avec méthode, discipline et engagement collectif.

Il faut dire que son action, à la fois structurante et humaine, a posé les bases d’une administration performante, crédible et tournée vers la solution, au service du développement durable de la Guinée.

Cellule de communication MITP