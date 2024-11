Le Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG) exprime ses préoccupations face à la disparition de Saadou Nimaga, ancien secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie, victime d’enlèvement en compagnie de son chauffeur finalement libéré, le 17 octobre 2024 à Kaloum. Lors d’une visite ce week-end à son domicile, le FFSG a manifesté son soutien à sa famille et a appelé la communauté internationale à intervenir pour que justice soit rendue aux victimes du régime du CNRD.

Dans un communiqué, les Forces sociales ont dénoncé “la désacralisation de la dignité humaine” qui, selon elles, contribue ainsi à l’insécurité. “Tout en réitérant leur solidarité à la famille Nimaga ainsi qu’à toutes les autres victimes de disparitions, d’enlèvements ou de morts cruelles, les Forces Sociales de Guinée invitent la communauté nationale et internationale à se mobiliser en faveur de la justice pour les victimes et de la sécurité pour tous”, ont-elles mentionné tout en saluant “les efforts, bien que limités, pour la promotion et la protection des droits et libertés, malgré les contraintes aux niveaux national et international”.

Ces derniers temps; les cas de disparitions sont fréquents. Les leaders du Fdnc en l’occurence Foniké Mengué et Billo Bah sont portés disparus depuis le 9 juillet 2024. Récemment, le corps du colonel Celestin Bilivogui a été retrouvé près d’un an après sa disparition.

Face à cette situation, le FFSG exhorte également les partenaires internationaux, notamment les Nations Unies, à placer au centre de leurs priorités la nécessité de rendre justice aux victimes d’enlèvements, de disparitions forcées, de morts tragiques, d’emprisonnements arbitraires et de violations des libertés fondamentales.