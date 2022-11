Le président de la transition a fixé de nouveaux horaires de travail pour tous les fonctionnaires guinéens. Le ministre de la fonction publique, Julien Yombouno a tenté d’expliquer le motif de cette nouvelle décision du Colonel Mamadi Doumbouya.

De 8 heures à 18 heures du lundi au jeudi avec 2 heures de repos (12h-14h) et de 8 heures à 17 heures du vendredi au samedi avec aussi 2 heures de repos…, ce sont les nouveaux horaires fixés par le président pour tous les travailleurs de la fonction publique.

Selon le ministre Julien Yombouno, ce changement fait suite à un constat: «En Guinée on ne travaille pas comme dans la sous-région et comme dans plusieurs pays du monde. On ne peut observer un peu les normes internationales notamment en ce qui concerne les standards moyens 40 h par semaine de travail et sur la base de 8h de travail, 8 heures de loisirs et 8 h de repos. Donc, c’est ce qui nous donne ce décret très important.»

Selon le patron de la fonction publique, cette décision du chef de la junte au pouvoir, a été bien étudiée avant sa mise en application. «Nous sommes en train de prendre toutes les mesures pour accompagner la décision. Nous n’avons aucun doute que cela va marcher parce que, toutes les décisions ont été prises en amont, elles sont en train d’être étudiées et amendées.»

Par ailleurs, Julien Yombouno déclare que Mamadi Doumbouya a pris cette décision pour aider le pays à aller de l’avant. Selon lui, «on a beaucoup envié le développement des autres pays et même dans la sous-région, il n’y qu’aller voir dans ces pays-là. Ils commencent le boulot à 7 heures pour arrêter à 18 heures.»