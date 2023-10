L’épouse du président de la transition s’est rendue à Labé, ce mercredi 4 octobre 2023. A cette occasion, Lauriane Doumbouya a invité les femmes de cette localité à accompagner le colonel Mamadi Doumbouya dans la gestion du pays.

La première dame est accompagnée par des membres du gouvernement de la transition. Sa présence dans la ville de Karamoko Alpha Mo Labé s’inscrit dans le cadre de la semaine de l’indépendance initiée par le gouvernement dans le cadre de la célébration de l’an 65 de l’indépendance de la Guinée. Reçue au centre d’autonomisation des filles dans cette localité, Lauriane Doumbouya a déclaré ceci: «Vos préoccupations et idées sont essentielles pour façonner l’avenir meilleur de toutes les femmes de la Guinée. Je tiens à vous assurer que vos préoccupations sont entendues et que nous sommes pleinement engagés à les résoudre. Le développement est une priorité pour notre gouvernement et pour tous les décideurs du pays. Lorsque la femme prospère, c’est toute la société qui en bénéficie. Nous comprenons les défis auxquels vous êtes confrontées au quotidien. C’est pourquoi nous sommes déterminés à créer des opportunités pour vous. Levons-nous comme une seule personne et aidons le chef de l’Etat, à amener la Guinée, là où nous souhaitons».

Poursuivant, Lauriane a exhorté les citoyens de Labé à soutenir les actions de la transition. «Le rêve de la Guinée, c’est possible avec le colonel Mamadi Doumbouya. Vous avez dit que vous voulez aussi un fonds, sachez que le président a fait créer une direction, le fonds d’activités économiques des femmes. C’est ce fonds qui va continuer de soutenir vos activités».