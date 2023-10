Dans son discours adressé à la nation la veille du 2 octobre 2023, le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, a décliné trois principaux axes qui constituent une priorité pour son gouvernement.

Selon le Colonel, le social, l’économique et le politique sont les aspects sur lesquels le CNRD compte déployer ses actions. Le responsable des opérations du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) déplore le fait que l’homme du 5 septembre n’a pas fait cas de l’évolution du chronogramme de la transition dans son discours.

«Je dis en réponse à ce discours-là, que dans l’histoire des transitions, celles qui ont réussi ont été des transitions courtes et qui sont basées uniquement sur le rétablissement de l’ordre constitutionnel à travers l’élection d’un gouvernement civil. C’est sur cette base là que lui et son gouvernement seront jugés par l’histoire. Je pense qu’il n’est pas dans une situation normale où il peut se considérer comme un président de la république et ses collaborateurs doivent le comprendre et doivent savoir que nous sommes dans une transition et la seule priorité de la transition c’est le retour à l’ordre constitutionnel », rappelle Ibrahim Diallo.

En prenant le pouvoir le 5 septembre 2021, le Colonel avait dit qu’il répondait aux crises sociales et politiques qui existaient dans le pays. Malheureusement, ce responsable du FNDC regrette que le CNRD, au lieu de trouver des solutions à ces maux, crée des crises sociopolitiques à travers le refus de dialoguer avec les acteurs importants de la vie sociale et politique.

«Le CNRD entretient des crises à travers la gestion unilatérale de la transition, à travers les arrestations et la détention arbitraire des acteurs sociopolitiques et à travers un discours belliqueux qui est entouré d’arrogance pour s’adresser aux Guinéens. Un discours qui ne correspond pas au discours qu’il a tenu le 5 septembre. Aujourd’hui nous sommes dans une crise majeure dont beaucoup ne mesurent pas la portée. Déjà deux ans de transition, nous sommes dans une durée longue pour une période de transition. Et cela comporte des problèmes », alerte-t-il.

L’absence de légitimité démocratique, le risque d’abus du pouvoir, l’instabilité et des tensions politiques et sociales et l’isolation internationale sont, entre autres, des risques que comporte une transition longue, a expliqué le responsable des opérations du FNDC mardi dans l’émission “On refait le Monde” sur Djoma médias.