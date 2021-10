Les commissaires de la Haute Autorité de la Communication (HAC) ont concerté avec les associations de presse ce presse ce lundi 04 octobre 2021, sur les futures collaborations des hommes de médias avec les nouvelles autorités du pays.

Le président de la HAC a profité de l’occasion pour rappeler des attitudes professionnelles à faire usage pendant cette période de transition, dans l’exercice du métier.

La responsabilité et le professionnalisme dans la quête, le traitement et la diffusion des informations, sont les qualités évoquées par Boubacar Yacine Diallo, en face des patrons de presse et des jeunes journalistes massivement présents au siège de l’institution pour la couverture.

Il a de passage, rappeler la mise en exergue des lois nationales. Une façon d’attirer l’attention des journalistes à faire preuve du respect de l’éthique et la déontologie dans la profession.

«Il faut faire attention[…]», a-t-il averti. «Si vous accusez quelqu’un, vous vous exposez à la loi. Parce que certains parmi vous pensent qu’il n’y a plus de loi. Je voudrais vous rappeler que toutes les lois nationales ont été rétablies. Elles produisent leurs effets comme par le passé y compris la loi sur la liberté de la presse, y compris la loi sur la Cyber sécurité. S’il y a des délits sur ce que vous écrivez et publiez dans un organe régulièrement reconnu, c’est la loi sur la liberté de presse qui s’applique. Mais si vous allez écrire sur les réseaux sociaux des informations non fondées s’il y a des plaintes, c’est la loi sur la Cyber sécurité qui s’applique », soutient le président de la HAC.

Les patrons de presse et les présidents des différentes associations de presse, ont fait des recommandations également à l’institution quant à l’apport des médias à la transition.