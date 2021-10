Dans l’émission Mirador de nos confrères de FIM FM de ce lundi 04 octobre 2021, l’ancien porte-parole de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Mamady 3 KABA s’est exprimé sur les résultats de la présidentielle du 18 octobre 2020.

«Je n’ai posé aucun acte à la CENI qui soit contraire à la loi et je suis prêt à ce que le contraire me soit apporté et que j’ai le droit de me défendre», a martelé Mamady 3 KABA.

Poursuivant son intervention avec les chroniqueurs de l’émission, le juriste a ouvertement affirmé que si c’est à reprendre, il reprendrai avec la motivation, d’ailleurs, dit-il : « avec plus de motivation parce que c’est pour servir la République de Guinée. A la CENI j’étais animé de deux courages, premièrement c’est servir ma nation avec dévouement, deuxièmement c’est par responsabilité, je ne négocie pas ces deux aspects là.»

A la question de savoir si les résultats publiés par la CENI reflétaient parfaitement à ceux sortis des urnes, l’ancien porte-parole de l’institution en charge des élections en Guinée, répond: «je l’affirme, on peut ne pas me croire mais je donne des preuves. Dans les bureaux de vote chaque parti était représenté, dans les CACV pareille, dans la commission de centralisation des CV qui se trouve à CENI. Je vous fais une confidence, le dernier jour de cette commission de centralisation, les délégués des partis politiques qui étaient présents ont témoigné de ce qu’ils ont vécu, ils ont témoigné que le processus qui s’est déroulé en leur présence mérite d’être salué. Ces délégués peuvent témoigner de leurs propos en toute honnêteté.»

Mamadou Saïdou DIALLO