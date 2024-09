Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRI) a annoncé officiellement la date de la rentrée universitaire pour l’année académique 2024-2025, fixée au lundi 14 octobre, sur l’ensemble du territoire national.

Le calendrier universitaire, s’étendant du 14 octobre 2024 au 30 juin 2025, se déroulera en deux semestres distincts. Le premier semestre débutera le lundi 14 octobre 2024 et se terminera le vendredi 28 février 2025. Le second semestre commencera le lundi 3 mars 2025 et se poursuivra jusqu’au lundi 30 juin 2025.

Pour cette année académique, deux périodes de congés sont prévues : les congés de fin d’année auront lieu du lundi 23 décembre 2024 au jeudi 2 janvier 2025 inclus, et les congés de Pâques se dérouleront du lundi 21 avril 2025 au samedi 26 avril 2025 inclus. À la fin de l’année universitaire, les grandes vacances seront du mardi 1er juillet 2025 au mardi 30 septembre 2025 inclus.

Le ministère a également précisé les montants des frais d’inscription pour cette nouvelle année académique : 200 000 GNF pour l’inscription et 150 000 GNF pour la réinscription.