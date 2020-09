Dans le cadre de la suivie et évaluation des promesses et engagements tenues par le programme de gouvernance 2015-2020 et des déclarations politiques générales du premier ministre, Kassory Fofana, l’Association des blogueurs de Guinée, à travers sa plateforme LAHIDI a procédé à la publication de son 6ème rapport partiel ce jeudi 3 septembre 2020.

4 secteurs ont été cités dans ce rapport: le Transport, les Travaux publics, la Jeunesse, l’Education nationale et le secteur de la santé.

Ainsi, l’évaluation de la plateforme démontre que seulement 13% des 82 promesses analysées ont été réalisés, soit 11 sur 82. 25% des promesses ont été partiellement tenues,18% sont en cours de réalisation et 39% n’ont pas encore été tenues.

« Nous avons 13% d’engagements réalisés contre 39 % de promesses non tenues, soit 2/5 des engagements qui n’ont pas connus de début de réalisation et il y a très peu de chance que cela change d’ici la fin du second mandat du président. Qu’il n’y ait eu que 13% de réalisation en 5 ans, cela est quasi faible, nous croyons qu’il aurait pu mieux faire », regrette Alfa Diallo, président d’Ablogui.

Publicité

Parmi les secteurs ciblés, celui de la jeunesse affiche le taux de réalisation le plus élevé, soit 31 % dont 4 promesses réalisées. 2 promesses aussi réalisées avant même la tenue de ladite promesse, il s’agit de l’adoption de la charte africaine de la jeunesse et de l’adoption de la loi sur le volontariat en Guinée.

Dans le secteur de l’Economie et Finance, 12% des promesses ont été réalisés dans ce secteur soit 3/25 engagements et occupe la dernière place des promesses non tenues.

Enfin, Ablogui recommande au gouvernement guinéen d’accélérer la réalisation des promesses et de mettre en place dans les différents services administratifs un dispositif permettant aux citoyens et aux journalistes d’accéder à l’information publique.

À la société civile d’organiser des débats autour des promesses du président et de faire la reddition des comptes une priorité.

Aux différents médias du pays de produire du contenu informatif autour des engagements de la République.

Adama Hawa Bah